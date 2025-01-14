Devlet Bahçeli'den 12 ada çıkışı: Atina ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur." dedi. 12 adayı silahlandıran Yunanistan'a tepki gösteren Bahçeli, " 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan çözümü tetikleyecek. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir. Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliyatı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık.

Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir

Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

Terörsüz Türiye çatısı kurulacak

Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz. Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz. Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik.

Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar

Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır. Bir tarafta hepimiz varız, diğer taraftar milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar var. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım, istiyorlar ki kardeş kavgasının tarafları olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Hain bölücü örgütünün sonu gelmiştir.

DEM temasları memmuniyet verici

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM Heyetinin yaptığı ziyaretler memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir.

PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır

DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele eder. Aksi taktirde bataklık nerede ürüyorsa özellikle Fırat'ın doğusunu müdafaa etmesi Türkiye'nin görevidir.

Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalıdır

Fırat'ın iki yakası da terörden arınmalıdır. Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalıdır. Örgütsel hürriyeti sonlandırılmalıdır. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak odur.