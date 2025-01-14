Dolarda kritik seviyeler! Yükseliş tam gaz sürüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,4880'den tamamladı. Yükseliş bugün de sürüyor. İşte piyasalardaki son durum...Abone ol
Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,4120'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 43,3510'dan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 109,5 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.
Analistler, bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.