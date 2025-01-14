Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Son günlerde hakkındaki iddialarla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da tanık olarak ifadeye çağrıldı.

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Dizi sektöründe tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı. Ayşe Barım ile birlikte çalışan Serenay Sarıkaya​ da ifadeye çağrıldı.

SERENAY SARIKAYA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya 15.01.2025 günü saat 11’de tanık sıfatı ile ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

AYŞE BARIM'A YURT DIŞI YASAĞI

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.