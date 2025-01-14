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Trump, Los Angeles'taki yangınların önceden engellenebileceğini savundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump, Los Angeles'taki yangınların önceden engellenebileceğini savundu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, California yetkililerini eleştirerek Los Angeles'ta devam eden yangınların önceden engellenebileceğini iddia etti.

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The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, katıldığı bir televizyon programında Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle bölgenin "tamamen ıssız" hale geldiğini belirterek "Problem şu ki, orası her zaman çok kuruydu. Bu durum tam bir karmaşa yarattı. Ormanlarını koruyabilirlerdi." dedi.

Yangınların bölgeye verdiği zararı "devasa bir bomba düşmüş gibi" diye nitelendiren Trump, "Ayakta birkaç baca dışında hiçbir şey kalmamış. Bacaların çoğu da yıkılmış durumda." diye konuştu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise California Valisi Gavin Newsom'a bölgenin kuzeyindeki suyu yangının söndürülmesinde kullanmasını tavsiye ederek "Günde milyonlarca galon. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Sekiz yıl önce yapmalıydın ve bugün hiçbir yangın sorunun olmazdı. Büyük bir beceriksizlik!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, 8 Ocakta yaptığı açıklamada, ABD'nin en güzel bölgelerinden birinin yerle bir olduğunu belirtmiş, Los Angeles'taki yangınların "tamamen Newsom'un suçu olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini" savunmuştu.

Newsom ise 12 Ocak 2025'te NBC News'e verdiği demeçte, Trump’ın göreve gelmesinin ardından bölgeye federal afet yardımı sağlamayı reddedebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

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