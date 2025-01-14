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Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva yaşamını yitirdi

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.

İsak Haleva kimdir?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamlayan Haleva, 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında "Rav" derecesi aldı.

1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yapan Haleva, ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Uzun yıllar hahambaşı vekilliği görevini sürdüren Haleva, 41 yıl Türk Yahudi Toplumu'na liderlik yapan Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi.

Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen İs'ad Töreni ile görevine başlayan Haleva, Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin 3. Hahambaşısı oldu.

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