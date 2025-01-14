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Abdüllatif Şener'e ikinci evlat şoku! Bedirhan'dan sonra Şamil de tutuklandı sebebi ise...

Abdüllatif Şener'e ikinci evlat şoku! Bedirhan'dan sonra Şamil de tutuklandı sebebi ise...

Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener’in diğer oğlu Şamil Şener de, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.

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Ekran Haber'in haberine göre; Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış daha sonra tutuklanmıştı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı. 

Bedirhan ve Şamil Şener

Külliye'nin önünde hakaretler yağdırdı

Kayınvalidesini mezara, oğlunu cezaevine gönderen eski Bakanlardan Abdüllatif Şener’e bir şok da diğer oğlu Şamil Şener’den geldi. Şamil Şener dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdı.

Gözaltına alındı

Bu sırada Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Şener, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.

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