Gökhan Özen Los Angeles'taki evinden video paylaştı 'yangın yok' dedi! Tepkiler peş peşe geldi

ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde devam eden yangında bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Lüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.