Gökhan Özen Los Angeles'taki evinden video paylaştı 'yangın yok' dedi! Tepkiler peş peşe geldi
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in, Los Angeles yangınına ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekti.
ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde devam eden yangında bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Lüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.
Yetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından bir paylaşımda bulundu.
Özen, yaptığı paylaşımda kentte panik havası olmadığını, yangın söndüren uçakların olmadığını yaşanan sakin ortamı ve etrafı takipçileri ile paylaştı.
İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı paylaşımda bulunan şarkıcı, "Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok" dedi.