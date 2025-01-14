İstanbul'da kaçak ve sahte alkol satışı yapan işletmelerin ruhsatı iptal edilecek

İstanbul'da 2024'te sahte alkol nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti. Valilik, denetimleri artırıp 7/24 kamera zorunluluğu getirdi.

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İstanbul Valiliği, İstanbul’da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiğini bu şahıslardan 48’inin hayatını kaybettiğini belirtti. Valilik kapsamlı bir dizi tedbir hayata geçirildiğini dile getirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul’da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişi zehirlenmiş, bu şahıslardan 48’i hayatını kaybetmiştir. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerimizin yaptığı uygulamalar aralıksız devam etmektedir. Ancak bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır.

İstanbul Valiliği olarak, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bu kapsamda;

⦁ 10.10.2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

Bu genelgeye ek olarak, 10.01.2025 tarihinde yayımladığımız genelgeyle;

⦁ Kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin,

⦁ Yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin,

⦁Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin,

⦁ Özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin,

Mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticileri, genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olup, aksi durumların tespiti durumunda ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.