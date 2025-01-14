Los Angeles yangını neden çıktı? Sebebi 'yeniden alevlenme' olabilir

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde çıkan yangının nedeni araştırılırken elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı. Yangınlardan birinin elektrik dağıtım şirketinin ekipmanları nedeniyle başladığı öne sürüldü. 7 Ocak'tan beri söndürülemeyen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği yangınların sebebi için başka iddialar da var.

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ABD'nin California​ eyaletindeki Los Angeles şehri, 7 gündür söndürülemeyen yangınlarla küle döndü. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Henüz kontrol altına alınamayan ve ormanda başlayan ardından geniş bir alana, yerleşim yerlerine sıçrayan yangınların çıkış nedeni araştırılırken ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı.

Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına harekete geçildi. Mahkemeye sunulan dilekçede birçok tanık, yangının elektrik dağıtım şirketine ait iletim kutusu nedeniyle çıktığını belirtti.

ELEKTRİK ŞİRKETİ: EKİPMANLARDA ANORMALLİK YOKT

Şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles​ bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

EVLERİNİ KAYBEDENLER SUÇLUYU ARIYOR

Eaton yangının dışında en az 4 noktada daha başlayıp yayılan yangınların çıkış nedenine dair de birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yangınlara dair komplo teorileri üretildi. Evlerini kaybeden onlarca insan bir suçlu ararken Palisades Yangını'na dair itfaiyecilerin açıklamaları dikkat çekti.