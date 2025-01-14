Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı mülk kavgası

Adıyaman merkezli Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim yerini koruyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanırken köye çok sayıda jandarma gönderildi. Serhendi Vakfı sözcüsü, "Kimseden fiili müdahale istemiyorum. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyü’nde, Menzil Cemaati içindeki miras paylaşımı sorunları nedeniyle gerilim sürüyor. Son olarak, Semerkand Grubu’nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine Serhendi Grubu ile aralarında tartışmalar yaşandı. Bu tartışma, kısa sürede taşlı sopalı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı cemaat mensupları yaralanırken, olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi.

"DEVLETİN GEREKENİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Rağıp Elhüseyni, olayla ilgili bir video paylaşarak, "Biz fiili müdahalede bulunmayacağız, gerekeni devletin yapmasını bekliyoruz," dedi. Elhüseyni, Menzil Camisi avlusunda yaşananları "çirkin bir davranış" olarak tanımlayarak, devletten gerekli adımları atmasını talep etti. Ayrıca, “Bizim derdimiz caminin önünde oda yapılması değil, ümmetin malını korumak. Başka arsalar var, orada oda yapabilirler. Ama cami önünde böyle bir şey yapmak kışkırtıcılıktır,” şeklinde konuştu.

"SAKİN OLALIM"

Rağıp Elhüseyni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cemaat üyelerine sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Sultanımız (k.s) ne demişti: 'Usulsüz vusul olmaz.' Biz de sabredeceğiz, Allah rızası için sakin olun" dedi.

Menzil Cemaati'ndeki gerilim, lider Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından daha da belirginleşmişti. Erol’un oğulları arasında çıkan anlaşmazlıklar, Serhendi Vakfı ve Semerkand Vakfı arasında net bir ayrılığa yol açtı. Serhendi Vakfı'nın lideri Saki Erol, kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı’ndan ayrıldığını duyurmuştu. Bu bölünme, cemaatteki gerilimi daha da artırmış ve son yaşanan kavganın temel nedenlerinden biri haline gelmiş gibi görünüyor.