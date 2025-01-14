Emre Belözoğlu geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

Alex de Souza ile yolları ayıran Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Antalyaspor geçtiğimiz gün Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibinin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu olmak üzere...

Anlaşma sağlandı

TRT Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinden kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Son olarak MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 2024 Temmuz'dan bu yana takım çalıştırmıyor.