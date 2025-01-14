Kuveyt Türk'e International Finance Awards'tan çifte ödül

Kuveyt Türk, International Finance Awards 2024'te "Most Innovative Islamic Bank (Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası)" ve "Best Foreign Trade Finance Islamic Bank (Türkiye'nin Dış Ticarette En İyi İslami Bankası)" ödüllerine layık görüldü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı ve sektöre kazandırdığı yenilikçi çözümlerle ödüllere layık görülmeye devam ediyor.

Banka, İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2024 kapsamında 2 ödül birden aldı.

Ödüller, bankanın dijitalleşme ve dış ticaret finansmanındaki yenilikçi çözümlerini öne çıkarıyor.

Banka, dijital bankacılık çözümleriyle mobil uygulama üzerinden yenilikçi özellikler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yöenlik çözümler geliştirdi.

Dış ticaret finansmanı alanında da projelere imza atan banka, SWIFT GPI ve SWIFT GO entegrasyonuyla transfer işlemlerinin adım adım izlenebilmesini ve düşük maliyetle hızlı işlemler gerçekleştirilmesini sağladı.

Banka, dijitalleşme odaklı dış ticaret kredileri projeleriyle, işlemlerin daha kolay ve hızlı tamamlanmasını mümkün kılarken, e-ihracat destekleriyle Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ödüllerin dijitalleşme ve dış ticaret finansmanında hayata geçirdikleri yeniliklerin bir yansıması olduğunu belirterek, "Dijitalleşme stratejimiz kapsamında, çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerinden yola çıkarak müşterilerimizin beklentilerine yönelik birçok proje geliştirdik. Özellikle SWIFT GPI gibi teknolojik altyapılarla dış ticaret finansmanında hız ve şeffaflık sağladık. Gelecekte de katılım finans sektöründeki liderliğimizi sürdürecek projelerle müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.