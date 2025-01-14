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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği stoperi Bundesliga'da buldu. Sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.

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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un stoperi Tuta ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.

Gerçek adı Lucas Silva Melo olan Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.

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