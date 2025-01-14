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E-YDS başvuruları başladı

E-YDS başvuruları başladı

1 Şubat 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yapılacak olan e-YDS Sınavı'nın başvuruları başladı. Başvurular 23 Ocak'a kadar devam edecek.

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ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS 2025/2 İngilizce sınavının başvuruları başladı. Sınav, 1 Şubat 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binaları'nda yapılacak. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava başvurularını, 14-23 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olmasından kaynaklı olarak ÖSYM tarafından sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

YDS
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