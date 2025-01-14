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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza

Rusya'da, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.

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Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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