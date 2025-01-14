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"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşmasında ara karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşmasında ara karar

 İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada sanık avukatlarının reddihakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "reddihakim" talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

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