Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik ve EYT açıklaması! Kademeli emeklilik mi geliyor?

Milyonlarca çalışan kademeli emeklilik çıkacak mı, sorusunun cevabını merak ediyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi 2000 ile 2008 arası işe başlayan sigortalılar için kritik önem taşıyor. Peki, 2000 ile 2008 arası kademeli emeklilik olacak mı? Bakan Işıkhan'dan konuya dair açıklama geldi.

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EYT ile vatandaşlara emeklilik hakkı tanınırken, kademeli emeklilik için yeni yol haritası araştırılmaya başlandı.

Bakan Işıkhan konuşmasında emeklilik sistemi konusunda açıklamada bulundu. Peki, 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi?

ERKEN EMEKLİLİK​ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emekliliğin çıkıp çıkmayacağı da beklenmeye başlandı. 2023 yılında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT’den yararlanıp 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Ancak bu sefer 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermeye başladı.

Yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması bekleniyor.



KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Yeni düzenleme ile birlikte 45 yaşından başlayan ve 52 yaşına kadar devam eden bir sistem oluşturulması bekleniyor. Bu sayede sigortalılar kendi durumlarına en uygun emeklilik planını yapabilecek.

Örneğin 45 yaşındaki bir birey emeklilik için belirlenen prim gün sayısını tamamladığında 52 yaşına kadar emekli olabilir. Ancak erken yaşta emekli olmayı isteyen çalışanlar daha fazla prim ödemek zorunda olacak.



2000 YILI SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında kendisine sorulan kademeli emeklilik sorusuna ilişkin olarak "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.



"Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."