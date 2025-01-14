Bahçeli'den Türkiye mesajı: Ne Mutlu Türküm Diyene çağrısından ayrılmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız. “Ne Mutlu Türküm Diyene” çağrısından ayrılmayacağız." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, "İnandık, başaracağız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Gazilerimizi sukutu hayale uğratacak bir çarpıklığa onay vermeyeceğiz. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız. “Ne Mutlu Türküm Diyene” çağrısından ayrılmayacağız." açıklamasında bulundu.