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MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşinin yolsuzluk iddialarından korunmak için istifa ettirildiğini öne sürdü. Bu iddialara MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya üzerinden sert bir dille tepki göstererek Özel'i suçlamalarını ispatlamaya davet etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş'ın yolsuzlukla ilgili sorumlulukları olmasına karşın soruşturmadan kaçırılmak için istifa ettirildiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

MHP'li Yönter'in açıklaması şu şekilde;

''Özgür, görüyorum ki siyasetten başka her türlü haltı yiyorsun…Kutalmış Yalçın kardeşimin hiçbir suçu günahı yok iken bugünkü grup toplantısında hedef almışsın, MHP düşmanlığını yine deşifre etmişsin. Özgür adam olmayacaksın…Üstelik buna niyet bile etmiyorsun… Zavallı Özgür şu meşhur söz kulağına küpe olsun: Densiz deve girmezmiş eve…Günü geldiğinde iftiralarının hukuki bedelini ödeyeceksin…Semih Yalçın kadar taş düşsün başına…''

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