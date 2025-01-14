Şanlıurfa'da iki araç feci şekilde çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.Abone ol
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı M.A. yönetimindeki otomobil ile R.Ç. kontrolündeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.