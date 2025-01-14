Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel’in oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ı hedef almasına tepki göstererek, oğlunun soruşturmanın selameti için istifa ettiğini ancak hakkında hiçbir tahkikat bulunmadığını vurguladı. Yalçın, Özel’in açıklamalarını "aşağılık bir politika tarzı" olarak nitelendirip ailesine yönelik bu tür saldırıları kınarken, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek Özel’i çifte standartla suçladı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, oğlunun soruşturmanın selameti açısından istifa ettiğini belirterek, “Bu istifa, vicdani, ahlaki ve bürokratik bir sorumluluğun gereğidir. Hakkında açılmış bir soruşturma ya da tahkikat bulunmamaktadır. Bu adım, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Özgür Özel’in yaptığı açıklamaları “insan haysiyetine ve onuruna sığmayan aşağılık bir politika tarzı” olarak nitelendirerek, ailesine yönelik bu tür saldırılara geçmişte de maruz kaldığını hatırlattı. Yalçın, “Bazı alçaklar ve politika artıkları, merhum küçük oğlum Turan İlteber Yalçın üzerinden benzer yöntemlerle üzerime çamur atmaya çalışmışlardır. Ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Açıklamasında CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına da dikkat çeken Yalçın, Özgür Özel’i çifte standartla suçladı. “Oğlum sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, CHP’li belediye başkanları neden aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir? Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer CHP’li başkanların istifasını neden istememiştir?” diye sordu.

Yalçın, açıklamasını Özel’e yönelik sert eleştirilerle sonlandırarak, “Özgür Özel bilmelidir ki kutsallarımız, ailelerimiz ve evlatlarımız üzerinden sürdürmek istediği çirkef siyaset, hem kendisinin hem de partisinin sonunu hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.