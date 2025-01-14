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İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı

İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

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İstanbul 1 no’lu Barosunun geçtiğimiz aylarda, Suriye’nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK/PYD’li iki terörist hakkında yaptığı açıklamayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı. Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine '1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi' başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Barosu, Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler üzerinden Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Baro, terör örgütü adına gazetecilik yapan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in ölümünü 'basın mensuplarının hedef alınması' olarak lanse ederken, Daştan ve Bilgin hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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