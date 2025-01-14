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Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu’nu getirdi. Trabzonspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi. Trabzonspor karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve Brezilyalı teknik adama katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti. Boztepe, "Sezona başladığımız ve büyük umutlar beklediğimiz Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisi görev aldığı 6 aylık maaşı dışında bizden bir talepte bulunmadı. Vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Yeni teknik direktörlük görevi için yapılan değerlendirmeler sonucunda Emre Belözoğlu'nda karar kıldıklarını belirten Boztepe, "Bugün itibariyle futbolculuğunda yıllarca Avrupa'da ve ülkemizde büyük başarılar yakalayan Emre Belözoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisinden beklentimiz büyük ve yeni hocamızla iyi başarılar elde edeceğimize sonsuz inancımız var. Hem kulübümüze hem de Antalya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Belözoğlu yönetiminde ilk olarak Göztepe deplasmanına çıkacak.

İşte Antalyaspor'un açıklaması... 

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