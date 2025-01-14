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California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak

California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak

ABD'de Los Angeles ve çevresinde çıkan yangınlar 8. gününde de devam etti.

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Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, California yangınları için eyalete ek yardım yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden acil durum çalışmaları için California eyaletine ek afet yardımını onayladı.

"Los Angeles'ı eski haline getirmek on milyarlarca dolara mal olacak" diyen Biden, California'daki yangınlardan etkilenenlere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

"Yangından etkilenenlere bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak. Bir defaya mahsus"

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