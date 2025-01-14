BIST 9.716
DOLAR 35,48
EURO 36,54
ALTIN 3.042,48
HABER /  SPOR

TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 19. hafta VAR kayıtlarını yayımladı. Beşiktaş - Bodrumspor maçında, Bodrumspor'un penaltı beklentisi incelenirken, VAR hakemi, "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin," diyerek, nihai kararı hakeme bıraktı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Görüntülerde Beşiktaş - Bodrumspor ve Göztepe - Kasımpaşa maçındaki anlar yer aldı. 

İşte VAR kayıtları:

Beşiktaş - Bodrum FK, Bodrum FK'nin penaltı beklentisi

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Mehmet Türkmen: "Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."

Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."

VAR: "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti
Bahçeli'den Türkiye mesajı: Ne Mutlu Türküm Diyene çağrısından ayrılmayacağız
Bahçeli'den Türkiye mesajı: Ne Mutlu Türküm Diyene çağrısından ayrılmayacağız
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...