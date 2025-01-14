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İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 38 kişiden 11'i hayatını kaybetti. Aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu hastalar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.

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