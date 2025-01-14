WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor

WhatsApp, Meta AI ile entegre çalışan bir fotoğraf analizi aracı üzerinde çalışıyor.

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WhatsApp, Android uygulamasına Meta AI ile entegre çalışan bir fotoğraf analizi aracı eklemeyi planlıyor. Bu özellik, Google Lens'e benzer şekilde çalışacak ve kullanıcıların fotoğraflar hakkında bilgi edinmesini sağlayacak.

META AI İÇİN WIDGET

WhatsApp, Android uygulamasında Meta AI'ya hızlı erişim sağlayan bir widget üzerinde çalışıyor. Bu widget, kullanıcıların WhatsApp'ı açmadan Meta AI ile etkileşim kurmasını sağlayacak. Meta AI widget'ı, kullanıcıların fotoğraf çekip Meta AI'ya göndermesini sağlayacak. Meta AI, fotoğrafı analiz ederek içindeki nesneleri ve kişileri tanımlayabilecek, ayrıca fotoğraf hakkında bilgi verebilecek.

GOOGLE LENS'E BENZERLİK

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, Google Lens'in işlevlerine benziyor. Google Lens, Google tarafından geliştirilen bir görüntü tanıma ve analiz aracı olarak kullanılıyor. Meta AI widget'ı ve fotoğraf analizi özelliğinin, WhatsApp'ın gelecek güncellemelerinde kullanıma sunulması bekleniyor