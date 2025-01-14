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Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi

Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden dolayı 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İstanbul Valiliği, 63 işletmenin ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi hastanelere başvurmuş, bu kişilerden 11'i yaşamını yitirmişti.

Davut Gül duyurdu

Yaşanan bu facia sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor…" paylaşımında bulundu.

Valilik'ten genelge

İstanbul Valiliği ise sahte içki kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için bir genelge yayınladı.

İşte İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan genelge

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