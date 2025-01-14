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HABER /  DÜNYA

Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu

Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu

Mali, Kanadalı madencilik firması "Barrick Gold" tarafından çıkarılan altına el koyarken, şirket faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

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Ulusal basında çıkan haberlerde, Bamako yönetiminin, Barrick Gold tarafından işletilen Loulo-Gounkoto maden sahasındaki gelir paylaşımı konusundaki anlaşmazlığın ardından altın stokuna el koyduğu aktarıldı.

Haberlere göre, Malili yetkililer cumartesi günü maden sahasına gelerek, çıkarılan altınlara el koymaya başladı.

Barrick Gold da gelişmeler üzerine sahadaki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci altın maden şirketi olan Barrick Gold, Mali hükümetinin, sahadan çıkan altınları bir bankada toplayarak ithalat ve ihracatını engellemekle suçlarken, 7 haftadır sahadan altın sevkiyatı yapamadığının altını çiziyor.

Bamako yönetimi ve şirket arasında söz konusu maden sahası konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.

Geçen yıl şirketin 4 çalışanı gözaltına alınmış, kıdemli yönetici Mark Bristow hakkında da tutuklama emri çıkartılmıştı.

Mali'nin batısında, Senegal sınırına yakın bir bölgede bulunan Loulo-Gounkoto'nun işletmesinin yüzde 80'ni Barrick'e, yüzde 20'si ise Mali devletine ait.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Mali'de hükümet, çok fazla vergi indirimi sağladığı ve kardan adil pay almadığı gerekçesiyle Ağustos 2023'te madencilik yasasında değişikliğe gitmişti.

Yeni yasayla devlete 803 milyon dolar ek gelir sağlanması ve madencilik sektörünün gayrisafi milli hasılaya katkısının yüzde 9'dan yüzde 20'ye kadar çıkartılması hedefleniyor.

Geçen yıl 57,3 ton altın üreten Mali'de 14 madencilik şirketi faaliyette bulunuyor.

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