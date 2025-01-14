BIST 9.716
DOLAR 35,48
EURO 36,54
ALTIN 3.042,48
HABER /  DÜNYA

Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni yönetimle, Türkiye'nin diplomatik temasları devam ediyor. Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani beraberindeki heyetle yarın Türkiye'ye geliyor.

Abone ol

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında Şeybani ve beraberindeki heyetin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de sosyal medya hesabı üzerinden 'Türkçe' açıklama yaptı.

Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti