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Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle tedavi altında bulunan sanatçı Edip Akbayram'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, ikinci operasyonun başarılı geçtiğini ve yoğun bakım sürecinin devam ettiğini belirtti.

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İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün sanatçı Edip Akbayram'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

VALİ GÜL'DEN AKBAYRAM'A ZİYARET

Açıklamada, "Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

KIZI SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

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