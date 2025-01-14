BIST 9.716
DOLAR 35,47
EURO 36,59
ALTIN 3.048,35
HABER /  DÜNYA

ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.

Abone ol

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 33 azaldı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 artışla 454 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 3 azalışla 541 milyar dolara indi.

Üç aylık bütçe açığında yüzde 39'luk artış
Ülkede 2025 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artarak 711 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 510 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 2 azalışla 1,1 trilyon dolara geriledi.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti. Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da feci kaza: 35 yaralı
Manisa'da feci kaza: 35 yaralı
Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek
ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor