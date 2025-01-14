BIST 9.716
DOLAR 35,47
EURO 36,60
ALTIN 3.048,72
HABER /  DÜNYA

ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek

ABD için çarpıcı rapor: 2033'te ölümler doğumları geçecek

ABD'de 2033 itibarıyla yıllık ölüm oranlarının doğum oranlarını geçmesi öngörülüyor.

Abone ol

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Demografik Görünüm: 2025-2055" raporunu yayımladı.

Raporda, ABD nüfusunun 2025'teki 350 milyon kişiden 2055'te 372 milyon kişiye çıkarak yılda ortalama yüzde 0,2 oranında büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Bu oranın 1975-2024 döneminde kaydedilen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme oranının dörtte birinden az olduğu kaydedilen rapora göre, 2033 itibarıyla yıllık ölümlerin yıllık doğumları geçmesi öngörülüyor.

Raporda, nüfus artış hızının gelecek 30 yıl boyunca genel olarak yavaşlamasının öngörüldüğü ve 2025-2035 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,4 seviyesinden 2036-2055 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,1'e düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Net göçün nüfus artışının giderek daha önemli bir kaynağı haline geleceğine işaret edilen raporda, göç olmadan, doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörüsüyle nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceği aktarıldı.

Raporda, nüfusun 2025-2055 döneminde ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının bu dönemde belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı aktarıldı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu