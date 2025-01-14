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Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! Stoper...

Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı! Stoper...

Futbolda ara transfer dönemi başladı, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için çalışıyor. Fenerbahçe, Frankfurtlu Tuta'nın transferinde ilerleme kaydederken, Jose Mourinho'nun Serie A'dan 4 stoperi içeren transfer listesi ortaya çıktı.

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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başladı. Süper Lig ekipleri de kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mourinho'nun listesi ortaya çıktı

Frankfurt forması giyen Tuta'nın transferi için önemli aşama kaydeden Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını Jose Mourinho'nun istediği diğer yıldızları duyurdu.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Jose Mourinho'nun listesinde Serie A'dan 4 stoper yer alıyor.

İşte listede yer alan yıldızlar:

Mario Gila - Lazio
Saul Coco - Torino
Strahinja Pavlovic - Milan
Jaka Bijol - Udinese

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