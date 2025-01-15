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İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul'da 5 katlı binada yangın

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Küçükçekmece'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi 2. Barış Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri dairede bulunan ve dumandan etkilenen Ö.E.'ye ambulansta müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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