Kocası yüzünden ahlaksız teklif aldığını söyleyen kadına kocasından aldatma iddiası

Eşinin kumar borcu nedeniyle ahlaksız teklif aldığını söyleyen kadının kocası, canlı yayına bağlanıp, karısının lüks otellerde kendisini aldattığını iddia etti.

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Adana’da dolmuş süren kocasını seyir halindeyken önce ısırıp daha sonra bıçaklayan kadın gündem olmuştu ve dolmuştaki diğer yolcuların hayatını tehlikeye atması nedeniyle de tepki çekmişti.

Özel halk otobüsü şoförü Mehmet A. (26) duraktan yolcularını alıp hareket ettikten bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi Sabriye A. (26) kendisine biber gazı sıkıp bıçakla saldırdı. Otobüs şoförü Mehmet A'nın kolundan ve boynundan yaralandığı saldırının ardından şüpheli eşi Sabriye A, araçtan inip kaçmıştı.

Ev hapsi cezası verilen Sabriye A. “Bu zamana gelene kadar çok fazla şey yaşadım. Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu ve gece 02.00 civarıydı, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi. O sırada aramızda tartışma çıktı ve çocuğumu alıp götürdü” açıklaması yapmıştı.

"BENİ ALDATTI" İDDİASI...

Bıçaklanan koca Mehmet A. ise eşinin açıklamalarının ardından Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katıldı. "Eşimin İstanbul'da lüks araçlarla gezdiğini gördüm. Kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Lüks otellerde kalmış. Bunu bana en yakın arkadaşlarım söyledi. Bütün dokümanlar kimlik üzerinden mevcut. Hiçbir erkek aldatılmayı kabul etmez ama ben kabul ettim. Bunu söylemeyecektim ve devam ettim. Çocuğumuz varken hiçbir arkadaşı, akrabası yokken İstanbul'a gidiyor. Çocuğu annesine bırakıp gitmiş. Bu olaydan dolayı kavga ettik ve hapis yattım" dedi.

Daha sonra yayına bağlanan Sabriye A. "Ben hamileyim. Ben böyle bi kadın olsam neden benim peşime düşsün neden benimle birlikte olmak istesin" cevabını verdi.