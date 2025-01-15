Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine mi çıkacak?' sorusuna yanıt

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan'ın ev hapsine çıkacağı iddialarına "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok." yanıtını verdiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü.

Buluşmaya ilişkin kulisleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında aktardı. Görüşmede milletvekillerinin Öcalan'a ev hapsi konusunu Erdoğan'a sorduğunu yazan Selvi, Erdoğan'ın yanıtını paylaştı:

"En çok sorulan soru ise Öcalan’ın ev hapsine çıkma konusu olmuş. Bu soru toplumun bu konudaki hassasiyetini yansıtması açısından önemli olduğu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıt aynı zamanda sürecin önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Erdoğan “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” diye yanıt vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” demiş."