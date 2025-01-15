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Yeni Yol Grubu'nda çatlak! "Bu grupta yer almayacağım"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Yol Grubu'nda çatlak! "Bu grupta yer almayacağım"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulacağı ifade edilen "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacağını bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum."

"Bu grupta yer almayacağım"

Bu gayretinin ve duruşunun aynı şekilde devam edeceğini bildiren Şahin, "Gelinen süreçte üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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