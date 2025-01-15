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599 liradan uçuş fırsatı! AJet kampanyayı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
599 liradan uçuş fırsatı! AJet kampanyayı duyurdu

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda 599 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası yaptı.

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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayını da kapsayan kampanyada, yurt içinde 41 noktaya uçan şirketin indirimli biletleri, bugün ve yarın alınabilecek.

İndirimli biletler, 5 Şubat-26 Mart'ta yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek.

Tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin bilet satışa sunuldu.

Vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabilecek.

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