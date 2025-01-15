Ayşe Barım’ın haberlere engel talebi reddedildi

Rekabet Kurumu’nun tekelleşme ve usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlattığı ID Danışmanlık ve sahibi Ayşe Barım’ın, hakkında çıkan haberlere erişim engeli talebi mahkeme tarafından reddedildi. Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, sektörle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Dizi ve eğlence sektöründeki tekelleşme, vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen ID Danışmanlık Limited Şirketi ve sahibi Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım’ın, kendisi ve şirketi hakkında medyada çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

REKABET KURUMU’NUN SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu, dizi ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Kast Ajansları Derneği ile bazı kast ajansları ve menajerlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarını incelemek üzere ön araştırma başlatmıştı. Bu kapsamda, ID Danışmanlık dahil 21 teşebbüse soruşturma açıldı.

Gazeteci Fuat Uğur'un, 26 Eylül 2024 tarihli köşe yazısında "dizi sektöründeki tekelleşme" konusunu gündeme taşımasının ardından ID Danışmanlık ve Ayşe Barım üzerindeki iddialar yoğunlaştı. Şirketin, sektörde haksız rekabet ve tekelleşmeye neden olduğu iddia edilirken, ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisinin "gizlenmesi" gibi özel konulara aracılık yaptığına dair spekülasyonlar da tartışmalara eklendi.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ayşe Barım, hakkında çıkan haberlerin itibarını zedelediğini öne sürerek, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunup erişim engeli talep etti. Ancak Sabah gazetesinin haberine göre, mahkeme bu talebi reddetti.

Ayrıca soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.