Devlet Bahçeli'nin On İki Ada çıkışına Yunanistan'dan cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, MHP lideri Bahçeli'nin "On İki Ada" açıklamasına tepki göstererek, "Barışın korunması, sağduyu ve sorumluluk gerektirir, düşmanca açıklamalar değil. Revizyonist kavramları reddediyoruz." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıklarının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "On İki Ada gasbedilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir." dedi.

"Atina yönetimi ayağını denk alsın"

Bahçeli, "Savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni, tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın, 1920'li yıllarda olduğu gibi, Batılı ülkelerin dolduruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bu sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Yapılan açıklamada, "On İki Ada'nın statüsü uluslararası bir antlaşma olan 1947 Paris Barış Antlaşması ile düzenlenmiştir. Egemen bir devlet olarak Yunanistan, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. Maddesi'nde öngörülen doğal ve yasal savunma hakkından feragat etmeyecektir. Dahası, savaş tehdidi altında olduğunda, uluslararası hukuk tarafından öngörülen egemenlik hakkını da kullanacaktır. Barışın korunması, sağduyu ve sorumluluk gerektirir, düşmanca açıklamalar değil. Revizyonist kavramları reddediyoruz." denildi.