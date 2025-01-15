BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları BUDO seferlerini etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin İstanbul, Mudanya ve Armutlu hattındaki birçok seferi iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, iptallerin yolcuların güvenliği açısından alındığı vurgulandı.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler arasında şu rotalar yer aldı:

07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri,

08.00 saatindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

09.30 saatindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi,

10.00 saatindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,



11.30 saatindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri,

12.55 saatindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesi durumunda seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti. BUDO yetkilileri, yolculardan gelişmeleri takip etmelerini ve bilet değişiklikleri ya da iptalleri için iletişime geçmelerini tavsiye etti.