BIST 9.711
DOLAR 35,49
EURO 36,62
ALTIN 3.065,34
HABER /  GÜNCEL

Ayşe Barım olayı! Serenay Sarıkaya ifade verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayşe Barım olayı! Serenay Sarıkaya ifade verdi

 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için savcılığa geldi.

Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu savundu.

Gerçek dışı iddiaların son bulması için ifadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok." dedi.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz." diye konuştu.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin maliyeti
İşte en düşük emekli aylığı ve asgari ücretin maliyeti
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Galatasaray Kulübü ile teknoloji firması NGN sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü ile teknoloji firması NGN sponsorluk anlaşması imzaladı
Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi
Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam yapıldı
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
2024 bütçe uygulama sonuçları açıklandı 2024 bütçesi ne kadar açık verdi?
2024 bütçe uygulama sonuçları açıklandı 2024 bütçesi ne kadar açık verdi?
TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında yüzde 2,9 arttı
TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında yüzde 2,9 arttı
SON DAKİKA! İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi
SON DAKİKA! İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi
Bankada hesabı olanlar dikkat! Listede adı olanlar hemen şubeye koşsun
Bankada hesabı olanlar dikkat! Listede adı olanlar hemen şubeye koşsun
Çocuk yardımında detaylar belli oldu çocuk yardımı kaç yaşına kadar verilecek?
Çocuk yardımında detaylar belli oldu çocuk yardımı kaç yaşına kadar verilecek?
Devlet Bahçeli'nin On İki Ada çıkışına Yunanistan'dan cevap
Devlet Bahçeli'nin On İki Ada çıkışına Yunanistan'dan cevap