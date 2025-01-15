İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.Abone ol
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajı, lüks galeri gibi! Esed ailesine ait milyonlarca dolarlık araçlar görüntülendi