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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.

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