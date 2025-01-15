Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajı, lüks galeri gibi! Esed ailesine ait milyonlarca dolarlık araçlar görüntülendi
Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve aile üyelerinin sahibi olduğu, aralarında çok sayıda lüks otomobillin bulunduğu araçlar görüntülendi.
İç savaş sırasında ülke büyük bir yıkım ve ekonomik kriz ile boğuşurken Esed ailesinin aralarında Ferrari F50, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Audi TT, Mercedes-AMG gibi değeri milyonlarca doları bulan onlarca lüks otomobile sahip olduğu ortaya çıktı.
AA ekibinin görüntülediği Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın garajı, klasik otomobillerden spor ve elektriklilere kadar sınırlı sayıda üretimi olan nadir araçların sergilendiği lüks bir galeriyi andırıyor.
Lüks araçların değeri milyonlarca doları buluyor
Esed ailesinin garajında tespit edilen araçlardan Ferrari F50, sınırlı sayıda üretimi ve marka değeri nedeniyle iş adamları ve koleksiyonerlerin ilgi odağı bir otomobil olarak biliniyor.
Ferrari markasının en pahalı modellerinden biri olarak bilinen F50'nin piyasa değeri, yaklaşık 3 milyon doları buluyor. Saraydaki lüks araçlar arasında yer alan Ferrari F12 Berlinetta'nın değeri yaklaşık 2 milyon dolar olarak gösteriliyor.