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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın özel okul ücretlerine ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladığını, yönetmeliğe göre bu okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5’in üzerinde zam yapamayacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Tekin, artan özel okul ücretlerine ilişkin bakanlığın yeni bir yönetmelik yayımladığını, yönetmeliğe göre özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5’in üzerinde zam yapamayacağını anımsattı.

Bakan Tekin, “Özel okul birlikleriyle görüştük. Hassasiyetimizi kendileriyle paylaştık.” dedi.

"Şikayet edin"

Yönetmeliğe uymayan okulların il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikayet edilmesini isteyen Bakan Tekin, “10 binin üzerinde özel okul var. Özel okulların içerisinde kamuoyunda infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla tüm özel okul sektörünü zan altında bırakmak da doğru değil.” diye konuştu.

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