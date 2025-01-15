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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği bildirildi.

Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.

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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...

Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.

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