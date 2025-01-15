Los Angeles'taki yangınlarda ölü sayısı yükseldi! "Alev hortumu" uyarısı yapıldı, her şey kül oldu yeni görüntüler...
Anadolu Ajansı
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Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği bildirildi.
Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.
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Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.
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Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
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Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.
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