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Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın

Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıçlı yemin nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmasında karar yarın açıklanacak. Yüksek Disiplin Kurulu, 5 teğmen ve 3 komutanın dosyasını ele alacak.

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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde, bir grup teğmenin gerçekleştirdiği "kılıçlı yemin" nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmasında karar için geri sayım başladı.

Mezuniyet töreni sonrası, amirlerin ikazlarına rağmen "planlı disiplinsizlik" yapıldığı gerekçesiyle bir grup teğmen hakkında soruşturma açılmıştı. Olay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) disiplin uygulamaları bağlamında geniş çaplı bir değerlendirme başlatılmasına neden olmuştu.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARAR VERECEK

Soruşturma kapsamında, 5 teğmen ve 3 komutan olmak üzere toplam 8 askeri personel, 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. Kurul, yarın yapılacak toplantıda dosyayı ele alacak ve kararını açıklayacak.

YDK’nın gerekçeli kararının, soruşturmanın sonuçlarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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