Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı, İstanbul'daki suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin, "Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil." dedi.

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Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Tunç, ikinci görüşmeyle ilgili bir talepte bulunulmadığını belirtti. Talepte bulunulduğunda bunun değerlendirileceğini ifade eden Tunç, terörsüz Türkiye için büyük çaba verildiğini dile getirdi.

Tunç, PKK'nın tamamen lağvedilmesi, milli birliğin ve kardeşliğin güçlendirilerek Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü olması için de büyük çaba gösterildiğini vurgulayarak, "Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Yeni görüşme talebi olursa bu değerlendirilir." diye konuştu.

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 47 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü aktardı.

"Hiç kimse hukuk karşısında layüsel değildir"

Tunç, soruşturmanın ardından yargıya yönelik haksız tepkiler verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil, bu doğru değil. Hep beraber soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Hep birlikte takip ediyoruz. Hiç kimse yargı, hukuk karşısında layüsel değildir. Yapmış oldukları yanlışlıkların, eğer suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır. Dolayısıyla dosyanın içeriğini bilmeden, yargıya yönelik birtakım tehditkar ifadeler kullanmak hiç kimseye yakışmaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan yöneticilerin, siyasetçilerin bu konuda dikkatli olması lazım."

Hukuk ve yargı karşısında herkesin yaptığının hesabını vereceğinin altını çizen Tunç, bunu ortaya çıkaracak olanın da tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu söyledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı yerine görevlendirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Tunç, dosya kapsamına savcıların hakim olduğunu, soruşturma sürecini beklemek gerektiğini ifade etti.