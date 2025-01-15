BIST 9.726
DOLAR 35,49
EURO 36,60
ALTIN 3.065,00
HABER /  GÜNCEL

İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Trakya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede kar küreme çalışmaları devam ederken, TIR’lar tedbir amaçlı akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. 15.01.2025 - 12:48

Abone ol

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çanakkale-

İstanbul karayolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

Seyir halindeki bir TIR’ın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.

Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, TIR’ları Gelibolu-Keşan karayolunun 8’inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?
İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
Kütahya'da muhtarın feci ölümü: Girdiği binadan cesedi çıktı
Kütahya'da muhtarın feci ölümü: Girdiği binadan cesedi çıktı
Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan'da şube açtı
Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan'da şube açtı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın
Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "kırmızı kart" yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "kırmızı kart" yanıtı
Yediemin otopark ücretlerine zam
Yediemin otopark ücretlerine zam
İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu
İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu
Ayşe Barım olayı! Serenay Sarıkaya ifade verdi
Ayşe Barım olayı! Serenay Sarıkaya ifade verdi