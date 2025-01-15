İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Trakya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çanakkale-İstanbul yolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede kar küreme çalışmaları devam ederken, TIR’lar tedbir amaçlı akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. 15.01.2025 - 12:48Abone ol
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Çanakkale-
İstanbul karayolunun Korudağ mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Seyir halindeki bir TIR’ın, kayması sonucu bu bölgedeki yol geçici olarak trafiğe kapandı.
Yolun kapanmasıyla araç kuyruğu oluştu.
Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, TIR’ları Gelibolu-Keşan karayolunun 8’inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı bekletti.
Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışması başlattı.
Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla trafik kontrollü olarak sağlandı.